في قضية فينيسيوس.. الريال يقدم الأدلة

قدَّم نادي ريال مدريد الإسباني جميع الأدلة المتاحة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، بشأن الحوادث التي وقعت خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في لشبونة، ضمن منافسات ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة اتهامات بالعنصرية وجهها البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إلى جانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا.

وقال النادي الملكي، في بيان: «تعاون نادينا بشكل فعّال مع التحقيق الذي فتحه ويفا عقب الحوادث العنصرية غير المقبولة التي حدثت خلال هذه المباراة».

وأعرب ريال مدريد عن امتنانه للدعم والإجماع والمساندة والمودّة التي حظي بها لاعبنا فينيسيوس جونيور من جميع الفاعلين في عالم كرة القدم، مؤكدًا أنَّه سيواصل العمل من أجل القضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع».

وكان ويفا أعلن الأربعاء فتح تحقيق بشأن اتهامات بـ«سلوك تمييزي» من جانب جانلوكا بريستياني، بعدما اتهمه فينيسيوس بأنه نعته بـ«القرد» خلال فوز ريال مدريد 1ـ0 في ذهاب الملحق. وهي اتهامات نفى اللاعب صحتها في حسابه على «إنستجرام».

وتُظهر مقاطع فيديو عدة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلتها وسائل إعلام إسبانية، سلوكيات عنصرية صدرت عن عدد من المشجعين البرتغاليين في المدرجات، وهو ما يفسّر الصياغة الواسعة التي اعتمدها ريال مدريد في بيانه.