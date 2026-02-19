الأخدود.. سوموديكا يجهز الربيعي قبل القادسية

أعاد الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، سعيد الربيعي قائد الفريق إلى القائمة الأساسية، وذلك من خلال مشاركته في المناورة الرئيسة التي فرضها، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الربيعي تعافى من الإجهاد العضلي الذي تعرض له قبل مواجهة الحزم في الجولة الماضية، وأدى إلى غيابه عن القائمة التي خسرها الفريق، إذ أبدى جاهزيته قبل المواجهة المقبلة، وباتت مشاركته تعتمد على قرار سوموديكا.

وبيّن أن سوموديكا مدرب الفريق، اعتمد على إغلاق المنطقة الخلفية، ولعب الكرات المرتدة، على أن يحدد الاجتماع الفني، عصر الجمعة، العناصر التي سيدخل بها المواجهة، والتي لن تخرج عن التشكيلة التي لعبت أمام الحزم، وهم: صامويل ليما ومحمد أبو عبد وغوخان غول وكوراي جونتر ومعاذ فقيهي ووإيفان نيو وخوان بيدروزا ووكريستيان باسوجوج وتوكماك نجوين وخالد ناري وخالد اللزام.