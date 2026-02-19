القدية تعلن استحواذ RTS على بطولة Evo

أعلنت القدية للاستثمار عن استحواذ شركة RTS على بطولة Evolution Championship Series (Evo)، أعرق وأكبر بطولة عالمية في ألعاب القتال.

وتُعد مدينة القدية موطنًا لأول منطقة مخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع.

ويأتي هذا الاستحواذ ليعزز التزام مدينة القدية بالألعاب والرياضات الإلكترونية، ومفهوم اللعب القائم على المجتمعات، بوصفها ركائز أساسية في استراتيجيتها طويلة المدى.

وأكد مهند الداود، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة القدية للاستثمار، أنَّ بطولة Evo تُعد مؤسسة عالمية راسخة في عالم الألعاب، بُنيت على أسس المجتمع والمنافسة والإبداع، مشيرًا إلى أنَّ هذا الاستثمار يأتي لدعم نمو البطولة على المدى الطويل مع الحفاظ على إرثها ومكانتها داخل مجتمع ألعاب القتال عالميًّا، وبما يسهم في الاستثمار في مستقبل اللعب وصون ما يميز Evo.

وتأسست بطولة Evo قبل أكثر من عشرين عامًا، وتطوَّرت من بطولة ذات طابع مجتمعي إلى أكبر حدث عالمي لألعاب القتال، وأصبحت اليوم في صميم مجتمع ألعاب القتال العالمي.

ومن المقرر أن تستضيف Evo خلال عام 2026 بطولات دولية كبرى في كل من طوكيو باليابان، ولاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونيس في فرنسا، مواصلة دورها كمنصة عالمية للتميز التنافسي والتبادل الثقافي وتعزيز الروابط المجتمعية.

وبموجب هذا الاستحواذ، ستستمر هوية Evo وتقاليدها وقيمها دون تغيير، مع التركيز على خدمة اللاعبين والجماهير وشركات تطوير الألعاب، والحفاظ على فريق القيادة الحالي لضمان الاستقرار والاستمرارية، بما في ذلك استمرار ستيوارت سو في منصبه رئيسًا تنفيذيًّا لشركة RTS.

من جانبه، أعرب ستيوارت سو، الرئيس التنفيذي لشركة «RTS»، عن اعتزازه بالإرث الذي بنته الشركة مع بطولة Evo على مدى الأعوام الخمسة الماضية، مؤكدًا الالتزام بمواصلة الاستثمار فيما يهم مجتمع ألعاب القتال، وتمكين أفراده، والعمل عن كثب مع شركاء تطوير الألعاب بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.

يُذكر أنَّ شركة RTS تأسست عام 2021 كشركة متخصصة في إدارة المواهب وصناعة العلامات التجارية في قطاع الألعاب، وتعمل عند تقاطع المنافسة والثقافة والنمو التجاري، فيما استكملت شركة القدية للاستثمار استحواذها على RTS في سبتمبر 2025.

وقد جرى الاستحواذ على بطولة Evo من شركة NODWIN Gaming، التي ستواصل التعاون مع البطولة، مع التركيز على الاستفادة من خبراتها في الأسواق الناشئة.

ويعزز هذا الاستحواذ ارتباط بطولة Evo برؤية مدينة القدية طويلة المدى للألعاب والرياضات الإلكترونية، المرتكزة على تطوير منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية بوصفها مركزًا متكاملًا وخاصًا لهذا القطاع. وتمتد المنطقة على مساحة تبلغ 183,100 متر مربع، وتضم أربع ساحات عالمية للرياضات الإلكترونية بسعة إجمالية تصل إلى 73.000 مقعد، إلى جانب مقرات إقليمية لأكثر من 30 شركة عاملة في القطاع.