سيماو يجتمع بـ«غريب».. 30 مليونا أو نغلق الباب

وافقت إدارة شركة نادي النصر، على جميع المتطلبات التي قدمها وكيل أعمال عبد الرحمن غريب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده، الذي ينتهي رسميًا بنهاية الموسم الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرتغالي سيماو كوتينيو المدير الرياضي في النادي العاصمي، اجتمع مع غريب وأبدى موافقته على جميع شروطه، التي وضعها على طاولة المفاوضات، والتي تنص على أن تكون مدة العقد الجديد 3 مواسم، وكل موسم يدفع له 10 ملايين ريال، بقيمة إجمالية تصل نحو 30 مليون ريال.

وبيّن المصدر أن سيماو طالب اللاعب ووكيل أعماله بالرد على العرض النصراوي، ومنحهما مهلة للرد بالموافقة أو الرفض، حتى نهاية فبراير الجاري، على أن يتم النظر إلى الخيارات الأخرى في حال رفض التجديد.

وأوضحت المصادر أن إدارة القطب العاصمي تتجه إلى المحافظة على الجناح الأصفر ذو الـ 28 عامًا الذي ينتهي عقده يونيو المقبل.

وكان غريب قريبًا من مغادرة النصر في الصيف الماضي بعد أن تقدم ناديا نيوم والعلا بطلب شراء عقده، وفق ما نشرت «الرياضية» 1 يونيو الماضي، إلا أن المعطيات تغيرت بعد إقالة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ولعب جناح الأصفر خلال الموسم الجاري 20 مباراة بمجموع 777 دقيقة في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وانضم غريب إلى صفوف القطب العاصمي صيف 2022 قادمًا من الأهلي، وشارك بقميص النصر في 118 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وقدم 27 تمريرة حاسمة.