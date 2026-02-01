ماذا تعرف عن كنوتسن قاهر جوارديولا وسيميوني؟

في الثاني من شهر أكتوبر عام 1968 ولد النرويجي كيتيل كنوتسن، مدرب فريق بودو جليمت النرويجي الأول لكرة القدم، بمدينة أرنا التابعة لبلدية بيرجن في النرويج، حيث نشأ في بيئة كروية محلية متواضعة، وبدأ ممارسة اللعبة في سن مبكرة ضمن صفوف نادي أرنا بيورنار الذي يمثل منطقته السكنية، تلقى أبجديات كرة القدم وتكتيكاتها الأولية على يد مدربي الفئات السنية في ناديه الأم الذين لاحظوا ميله المبكر لفهم التحركات الجماعية أكثر من المهارات الفردية.

اكتشف موهبته التدريبية ورغبته في قيادة المجموعات القائمون على الشؤون الفنية في نادي أرنا بيورنار حيث منحوه فرصة البدء في مسيرته الفنية مساعد مدرب قبل الانتقال للعمل مديرًا فنيًا للفريق الأول في مرحلة لاحقة من حياته المهنية، انتقل كنوتسن للعمل في نادي هانزا بمقاطعة هوردالاند ثم تولى منصب المساعد في نادي أساني قبل أن تأتي نقطة التحول الكبرى بانتقاله إلى نادي بودو جليمت في عام 2017 ليعمل مساعدًا للمدرب أسموند بيوركان.

تولى منصب المدير الفني للفريق في عام 2018 وبدأ في تطبيق فلسفة هجومية تعتمد على الضغط العالي والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، حقق منجزات تاريخية غير مسبوقة للنادي الواقع في القطب الشمالي تمثلت في الفوز بلقب الدوري النرويجي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 2020 ثم الحفاظ على اللقب في عام 2021 وعام 2023، نال جائزة أفضل مدرب في النرويج لعدة أعوام متتالية نتيجة استمرارية الأداء الفني المرتفع وتطوير مستويات اللاعبين المغمورين وتحويلهم إلى عناصر دولية.

برز اسم كنوتسن قاريًا من خلال النتائج القوية في البطولات الأوروبية المختلفة ومن ضمنها الفوز العريض على روما الإيطالي بستة أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي.

واصل كنوتسن مسيرة النتائج اللافتة في المسابقات القارية الكبرى حيث قاد بودو جليمت لتحقيق انتصار تاريخي على إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا ليؤكد قدرة الفريق على مجاراة الأندية الكبرى في القارة على الرغم من فارق الميزانيات والإمكانات المادية.

تتميز شخصية كيتيل كنوتسن بالانضباط الصارم والتركيز المطلق على تطوير الهوية الجماعية للفريق بدلًا من الالتفات للنتائج اللحظية، حيث يتبنى فلسفة نفسية تعتمد على خلق بيئة آمنة للاعبين تسمح لهم بارتكاب الأخطاء دون خوف شريطة التعلم السريع منها.

يصفه اللاعبون بأنه شخصية قيادية تمنح الثقة وتطالب بالولاء التام للمشروع الرياضي.

يؤكد المقربون منه داخل نادي بودو جليمت أنه يمتلك قدرة فائقة على إقناع عناصر الفريق بأن الأداء الجيد هو الطريق الوحيد والمنطقي لتحقيق الانتصارات.

يشدد اللاعبون في تصريحاتهم على أن كنوتسن لا يتحدث مطلقًا عن الفوز بالبطولات بل يركز في كل حصة تدريبية على تفاصيل التحرك والضغط والتموضع الصحيح، يرى المدافعون الذين عملوا تحت قيادته أنه مدرب لا يقبل بأنصاف الحلول ويطالب بكثافة بدنية عالية طوال تسعين دقيقة.

يعده الكثير من عناصر الفريق بمثابة المعلم الذي لا يتوقف عن الابتكار والبحث عن أساليب تكتيكية تباغت الخصوم مهما كان حجمهم، تبرز سمات الوفاء في شخصيته من خلال رفضه المتكرر لعروض مغرية من أندية أوروبية كبرى مفضلًا البقاء في مشروعه الخاص بشمال النرويج.

يتسم بالهدوء والثبات الانفعالي حتى في أصعب اللحظات ما ينعكس إيجابًا على هدوء اللاعبين داخل أرضية الملعب، يجمع لاعبو بودو جليمت على أن الصدق والشفافية في التعامل هما أساس العلاقة القوية التي تربطهم بمدربهم ما يجعلهم يبذلون أقصى طاقاتهم لتنفيذ أفكاره الفنية.