2 و3 مارس.. الأهلي والهلال والاتحاد في ذهاب آسيا

يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اليومين المقبلين مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاتحاد القاري حدد يومي 2 و3 مارس المقبل موعدًا لمواجهات ذهاب دور الـ 16، فيما سيكون الإياب في يومي 9 و10 من الشهر ذاته.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري على أرض الأخير في الدوحة 2 مارس في مباراة الذهاب، على أن يكون الإياب 9 مارس في جدة، ويلعب الهلال والاتحاد مواجهتي الذهاب أمام السد القطري والوحدة الإماراتي 3 مارس، ومباراتي الإياب 10 من الشهر ذاته في الرياض وجدة.

يذكر أن الهلال تصدر ترتيب مجموعة الغرب برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل دون أي خسارة، فيما جاء الأهلي ثانيًا برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، وحل الاتحاد رابعًا برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث خسائر دون أي تعادل.