مرسيدس تتهم المنافسين بالتكتل ضدها

اتهم النمساوي توتو فولف، رئيس مرسيدس، منافسيه من مصنعي المحركات ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بالتكتل ضد فريقه للضغط على ​الاتحاد الدولي للسيارات لتغيير قواعد المحركات، لكنه قال إن ذلك لن يحدث أي فرق.

وجاءت تصريحات النمساوي خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، الخميس، بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي للسيارات عن اقتراح للتصويت الإلكتروني لإغلاق ثغرة مشتبه بها من خلال اقتراح تغيير بدءًا من أغسطس.

واتهم المنافسون ‌مرسيدس، التي ‌تقدم محركاتها لأربعة فرق بينها مكلارين ​الفائز ‌ببطولة ⁠الصانعين، ​باستغلال منطقة ⁠رمادية لاكتساب أفضلية في الأداء من خلال نسب الضغط والتوسع الحراري لمكونات المحرك.

وقال فولف للصحافيين «إن فريقه يتقبل تغيير القاعدة، لكنه شكك في طريقة الطرح». وقال: «إما أن نبقي على اللوائح كما هي أو أن يجري التصويت الإلكتروني، الجمعة، على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الدولي للسيارات. ⁠كلاهما مناسب لنا».

وأضاف: «قلنا طوال الوقت ‌إن هذا يبدو زوبعة ‌في فنجان، لا يغير ذلك ​شيئًا بالنسبة لنا، سواء ‌بقينا على هذا الحال أو غيرنا اللوائح الجديدة. نريد ‌أيضًا أن نكون مواطنين صالحين في هذه الرياضة».

وتقوم فيراري وأودي ورد بول وهوندا بتزويد الفرق بالمحركات، ويواجه المصنعون الخمسة تحديًا كبيرًا الموسم الجاري مع دخول المسابقة عصرًا جديدًا للمحركات.

وقال فولف: «لقد طورت مكونًا ملتزمًا باللوائح وتم تأكيد هذا، ثم تكتل الجميع وقالوا إنه غير قانوني، يتعرض المنظمون للضغط، هل هذا هو ما يجب أن يحدث؟ » من الناحية الفلسفية، أنا لا أوافق على ذلك، لكن هذا ما حدث خلال 50 عامًا مضت في «فورمولا 1»، وهذه ​المرة كنا نحن ​الطرف المتضرر، أعتقد أننا في المرة المقبلة ربما سنتكتل ضد شخص آخر لأننا نعتقد أن هذا غير صحيح».