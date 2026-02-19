أنيسيموفا تصعد إلى نصف النهائي

واصلت النجمة الأمريكية أماندا أنيسيموفا حملة الدفاع عن لقب بطولة دبي لأساتذة التنس للسيدات لفئة الـ1000 نقطة، بعدما صعدت للدور قبل النهائي في البطولة.

وفازت أنيسيموفا، المصنفة الثانية للبطولة، المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة، على الروسية ميرا أندريفا بنتيجة 2-6 و7-5 و7-6، 7-4، الخميس، في دور الثمانية للمسابقة.

وصمدت أنيسيموفا أمام محاولات أندريفا 18 عامًا، للعودة من تأخرها بنتيجة 5-3 في المجموعة الثالثة، لتفوز بالمباراة في رابع فرصة لها لحسم المباراة بعد ساعتين و38 دقيقة.

وضربت أنيسيموفا موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع مواطنتها جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة للمسابقة، التي فازت على الدنماركية كلارا تاوسون، المصنفة الـ12 بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4، في وقت سابق من اليوم بدور الثمانية.

وكانت هذه هي المرة السابعة على التوالي التي تصعد فيها بيجولا للدور قبل النهائي في آخر سبع مسابقات، وذلك تحديدا منذ بطولة أمريكا المفتوحة فلاشينج ميدوز عام 2025.