أرسنال يتمسك بساكا حتى 2031

مددت إدارة نادي أرسنال عقد بوكايو ساكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حتى 2031، وفق ما أفاد، الخميس، متصدر الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحافة المحلية أن العقد يمتد حتى عام 2031، ليصبح بذلك اللاعب البالغ 24 عامًا الأعلى أجرًا في الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ساكا السابق بنهاية الموسم المقبل، في يونيو 2027.

وبذلك ضمن أرسنال خدمات أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهيره، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، ويحمل شارة القيادة في غياب النرويجي مارتن أوديجارد.

وجدد النادي اللندني عقود لاعبين بارزين آخرين، مثل المدافعين البرازيلي جابريال والفرنسي وليام صليبا، في الأشهر الأخيرة، حتى يونيو وسبتمبر 2025 تواليًا.

وانضم ساكا إلى النادي في عمر الثامنة، وهو يجسد تميز أكاديمية هايل إند، أكاديمية أرسنال للشباب، على غرار إيثان نوانيري ومايلز لويس-سكيلي، وهما موهبتان محليتان أخريان جددا عقديهما العام الماضي.

ويقترب الجناح الأيمن من خوض 300 مباراة بقميص أرسنال، حيث لعب 297 مباراة تحديدًا، مسجلًا 78 هدفًا ومثلها كرات حاسمة، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام ولفرهامبتون 2ـ2 في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والثلاثين، الأربعاء.

ولوّح اللاعب بتوقيع عقد بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ولفرهامبتون، مؤكدًا بذلك التقارير السابقة في وسائل الإعلام المحلية.

وقال المهاجم في مقابلة مع وسائل الإعلام التابعة للنادي: «عندما أسترجع مسيرتي، أريد أن أتذكر طفلًا انضم إلى أرسنال في عمر السابعة أو الثامنة لفترة تجريبية، ثم شق طريقه بنجاح ليفوز بكل الألقاب الممكنة».

ولم يحقق ساكا حتى الآن سوى لقب كبير واحد مع ناديه الذي نشأ فيه، وهو كأس إنجلترا عام 2020.

وينافس أرسنال الموسم الجاري على لقب الدوري وعلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأربعة ألقاب، بعدما تأهل إلى الدور الخامس من الكأس «سيلعب أمام مانسفيلد تاون من الدرجة الثالثة في 7 مارس، وبلغ نهائي كأس الرابطة حيث سيواجه مانشستر سيتي في 22 مارس، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.