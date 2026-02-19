قبل «الكلاسيكو».. ثيو يجري اختبارات قياسية

شارك الفرنسي ثيو هرنانديز، الظهير الأيسر لفريق الهلال الأول لكرة القدم، في جزء من التدريبات، الأربعاء، بعد أن أنهى البرنامج التأهيلي لإصابته في مفصل القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ثيو سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في «الكلاسيكو» أمام الاتحاد السبت المقبل، في قمة الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وبيّن أن المدافع الفرنسي سيخضع لاختبارات قياسية وعضلية، الخميس، على أن تحدد إمكانية حضوره في القائمة التي سيقع عليها الاختيار للمشاركة في المباراة.

وغاب ثيو أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مواجهة الاتفاق الدورية، بسبب الإصابة التي عانى منها عقب مباراة شباب الأهلي في النخبة.

ويتصدر الهلال سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بعد 16 انتصارًا و5 تعادلات، دون أي خسارة وبفارق نقطة وحيدة عن النصر ثاني الترتيب.