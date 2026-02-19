آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
نتائج زكري ضد فرقه السابقة
2026.02.19 | 07:57 pm
الأكثر قراءة
1
تسلّم حيثيات قرار شكوى 4 لاعبين من الأهلي.. القادسية يصعّد ويستأنف
2
سيماو يجتمع بـ«غريب».. 30 مليونا أو نغلق الباب
3
الاستئناف تلغي قرار الانضباط.. الوحدة يكسب العلا 3ـ0
4
جيسوس: النصراويون لا يهتمون بالآسيوية.. وغريب: مفاوضات التجديد مستمرة
5
النصر يبلغ ربع النهائي ويعادل رقم جيسوس مع الهلال
6
تمخضت «رابطة المحترفين»
7
رونالدو يتابع الفوز والتأهل
8
2 و3 مارس.. الأهلي والهلال والاتحاد في ذهاب آسيا
Previous
Next
اخترنا لكم
تسلّم حيثيات قرار شكوى 4 لاعبين من الأهلي.. القادسية يصعّد ويستأنف
السقا لـ "الرياضية": الشيخ ياسين قرّبني من المدّاح
التويجري مديرا على الفئات السنية.. فلمبان ينضم إلى بلانيس
17 مليون زائر في موسم الرياض
بعد واقعة كوزاني.. الخلود يكرم «حامل الكرات»
×
الكرة السعودية
2026-02-19 21:01:47
العبود يظهر.. وكونسيساو ينتظر عودة ديابي
الكرة السعودية
2026-02-19 19:54:26
قبل «الكلاسيكو».. ثيو يجري اختبارات قياسية
الكرة السعودية
2026-02-18 22:44:54
الاتحاد.. حصتان ترسمان خطة الكلاسيكو
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-19 21:48:12
النجمة يواجه الأهلي بتشكيل الانتصار الوحيد
الكرة السعودية
2026-02-19 21:27:59
أبو الشامات.. عودة بعد 4 أشهر
الكرة السعودية
2026-02-19 21:01:47
العبود يظهر.. وكونسيساو ينتظر عودة ديابي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-19 21:01:47
العبود يظهر.. وكونسيساو ينتظر عودة ديابي
الكرة السعودية
2026-02-18 22:44:54
الاتحاد.. حصتان ترسمان خطة الكلاسيكو
الكرة السعودية
2026-02-18 00:33:18
ثمن النهائي يذكّر الاتحاديين بالتتويج والمرارة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-19 01:54:59
رونالدو يتابع الفوز والتأهل
الكرة السعودية
2026-02-19 00:41:01
جيسوس: النصراويون لا يهتمون بالآسيوية.. وغريب: مفاوضات التجديد مستمرة
الصورة .. قصة
2026-02-18 23:48:47
تأهل نصراوي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-19 21:48:12
النجمة يواجه الأهلي بتشكيل الانتصار الوحيد
الكرة السعودية
2026-02-19 21:27:59
أبو الشامات.. عودة بعد 4 أشهر
الكرة السعودية
2026-02-18 23:44:59
تسلّم حيثيات قرار شكوى 4 لاعبين من الأهلي.. القادسية يصعّد ويستأنف
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 150 سيارة
فيديو
2026-02-16 21:54:17
17 مليون زائر في موسم الرياض
رياضات أخرى
2026-02-15 00:16:35
«بريمير بادل».. كويلو وتابيا يحافظان على اللقب
Previous
Next
×
ESports
2026-02-16 15:19:11
«تويستد مايندز» يخطف لقب البطولة التحضيرية
ESports
2026-02-15 15:05:49
«Richter» و«أبو عمر» يتزعمان ألقاب «Riyadh Clash»
ESports
2026-02-15 00:24:03
«روكيت ليج».. المنتخب السعودي ثاني التصنيف
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث