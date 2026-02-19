العبود يظهر.. وكونسيساو ينتظر عودة ديابي

يشارك عبد الرحمن العبود، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، الخميس، حسبما رجَّحت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية»، بعد غيابٍ دام نحو شهرين.

وابتعد العبود عن التدريبات بعد مباراة الفريق مع ناشاف كارشي الأوزبكي، 23 ديسمبر الماضي، بقرارٍ، وصفته مصادرُ خاصة بـ «الفني» من جانب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وجلس الجناح الدولي احتياطيًّا في تلك المباراة، التي جاءت ضمن سادس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وحسمها الاتحاد بهدفٍ دون ردٍّ.

وبعدها أبعده كونسيساو عن تدريبات الفريق، الذي خاض في غيابه 14 مباراةً، بينها 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، واثنتان لحساب «النخبة».

من جانبٍ آخر، يتحدَّد في التدريبات ذاتها مدى جاهزية الجناح الفرنسي موسى ديابي للمشاركة أمام الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ 23 من «روشن».

وتعرَّض الفرنسي لكدمةٍ في الورك، خضع على إثرها لبرنامجٍ علاجي، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة مع السد القطري، الثلاثاء الماضي، ضمن بطولة النخبة.