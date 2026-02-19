أبو الشامات.. عودة بعد 4 أشهر

يطوي صالح أبو الشامات، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، غياب نحو 4 أشهر عن الظهور أساسيًا في دوري روشن السعودي بدخوله التشكيل الذي يواجه النجمة، الخميس، ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

وظهر اسم أبو الشامات ضمن التشكيل الذي بثّه الحساب الرسمي للأهلي في منصة «إكس» قبل المباراة بساعة.

وفي مفارقة، يعود الجناح الدولي إلى المشاركة أساسيًا ضمن بطولة الدوري، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق مع النجمة أيضًًا، 23 أكتوبر الماضي، لحساب الجولة السادسة.

وبعد تلك المباراة، لعب مرتين فقط أساسيًا، إحداهما أمام الباطن، 27 أكتوبر، ضمن بطولة الكأس، والأخرى أمام الشارقة الإماراتي، 24 نوفمبر، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، وريان حامد، والبرازيلي روجر إيبانيز، وزكريا هوساوي.

وفي الوسط يلعب الفرنسي فالنتين أتانجانا مع الإيفواري فرانك كيسيه، فيما يتكون الرباعي الهجومي من أبو الشامات، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينو، والإنجليزي إيفان توني.