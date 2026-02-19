النجمة يواجه الأهلي بتشكيل الانتصار الوحيد

قرَّر الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، تثبيت تشكيله أمام الأهلي، الخميس، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، معتمدًا على الأسماء ذاتها التي بدأت مواجهة الخلود الماضية.

ويخوض الفريق المباراة بالبرازيلي فيكتور براجا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار عبد الله هوساوي، وناصر الهليل، والبرازيلي سمير كايتانو، وخالد السبيعي.

وفي الوسط يلعب المصري نبيل عماد «دونجا» مع البرتغالي جوجا، وعلى الطرفين يتمركز الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بلال بوطوبة يمينًا، والسلوفيني دافيد تيجانيتش يسارًا.

أما خط الهجوم فيجمع بين البرازيلي لازارو فينيسيوس، ومواطنه فيليبي كاردوزو.

وواجه النجمة منافسه الخلود بالأسماء ذاتها في الجولة الماضية، وحقق الانتصار للمرة الأولى ضمن بطولة الدوري، بنتيجة 2ـ1.