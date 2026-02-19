بعد الخسارة بخماسية.. سباليتي ينعزل ويراجع تكتيكاته

تسببت الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم 5ـ2 أمام غلطة سراي التركي، الثلاثاء، في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال في تغيير موقف المدرب لوتشيانو سباليتي، تجاه لاعبيه.

وذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أن سباليتي بدا متأثرًا بشكل غير معتاد، حيث انعزل عن الجميع عندما استأنف الفريق تدريباته في كونتيناسا اليوم التالي للمباراة.

وكان المدرب الإيطالي أثنى على لاعبيه في الأسابيع الأخيرة، حتى بعد الخسارة 2ـ3 أمام إنتر ميلان مطلع الأسبوع في الدوري، إلا أنه منذ أمس الأول، تغير مزاجه وسلوكه بشكل جذري، مما دفعه لمطالبة لاعبيه بالتفكير مليًا وتحمل المسؤولية الكاملة عن أدوارهم. وأكد سباليتي أنه «لا فائدة من الكلام إن لم يتبعه أفعال».

ووفقًا للتقرير، فإن المدرب المخضرم يفكر في إحداث تغيير تكتيكي في المباريات المقبلة، مع احتمال العودة إلى خطة دفاعية بالاعتماد على ثلاثة لاعبين. ورغم ذلك، فإن أولوية سباليتي هي استعادة شخصية الفريق وروحه المعنوية العالية.

ويستعد يوفنتوس، صاحب المركز الخامس بـ 46 نقطة، لملاقاة ضيفه كومو السادس بـ 42، السبت بالدوري، وذلك قبل مباراة الإياب ضد غلطة سراي الأربعاء المقبل.