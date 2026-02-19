برازيلي يعزز دفاع دورتموند

عزز نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الخميس، صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالمدافع البرازيلي الشاب كاوا براتس حتى عام 2031 قادمًا من كروزيرو.

وذكرت تقارير صحافية أن دورتموند دفع 12 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب «17 عامًا» الذي سيواصل اللعب مع فريقه البرازيلي حتى الصيف.

قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي دورتموند في بيان: «براتس لاعب متنوع ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة في المنظومة الدفاعية، ومن المؤكد أن قوته في المواجهات الفردية، وصلابته، وعقليته ستعزز فريقنا في الموسم المقبل».

أما براتس فعبّر عن سعادته باللعب مع دورتموند الذي وصفه بالفريق العظيم، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من اليوم الأول للنجاح معه.

وكان براتس انضم إلى أكاديمية الشباب في نادي كروزيرو، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في مايو 2015 وهو بسن السادسة عشرة، ومنذ ذلك الحين، خاض الظهير الأيسر 17 مباراة رسمية.

وفاز اللاعب ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا مع منتخب البرازيل تحت 17 عامًا العام الماضي.