المهمة الأولى

قاد السنغالي حبيب باي المدرب الجديد لفريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم، الخميس، أول حصة تدريبية له قبل مواجهة بريست لحساب الجولة الـ 23 من الدوري المحلي السبت. وكان مرسليا عين الأربعاء، المدافع الدولي والمدرب السابق لرين خلفًا للإيطالي روبيرتو دي زيربي، الذي اقيل بسبب تراجع النتائج في الدوري. وسبق لباي «48 عاما» اللعب مع مرسيليا بين عامي 2003 و2007، في مسيرة تضمنت أيضا تجارب ⁠مع نيوكاسل يونايتد ‌وأستون ‌فيلا الإنجليزيين. ويحتل مرسيليا المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 40 نقطة وبفارق 12 عن لانس المتصدر، ولا يزال ينافس في كأس فرنسا، وسيواجه تولوز لحساب دور الثمانية يوم الرابع من مارس المقبل. (المركز الإعلامي- مرسيليا)