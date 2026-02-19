خطأ باتشيكو يؤجل انطلاقة كوكا التهديفية

احتفل المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بإحرازه ما أعتقد أنه أوّلَ أهدافِه في دوري روشن السعودي، مساء الخميس أمام الفتح ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس». لكن رابطة المسابقة دوَّنت الهدف باسم الإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس الفتح، وعدَّته عكسيًا.

واتجه كوكا برأسه إلى الكرة وتهيأ لإيداعها في المرمى الخالي من حارسه، عند الدقيقة 23. وعاد باتشيكو بسرعة إلى مرماه وسبق المهاجم وانقضَّ على الكرة بقبضة يده، مُحاولًا إبعادها، قبل وصولها إلى رأس المنافس، فتجاوزت الخط مُعلِنةً عن هدفٍ احتُسِب، حسب موقع الرابطة الإلكتروني، بوصفه عكسيًا أحرزه الإسباني بالخطأ وليس المهاجم، الذي فاز فريقُه 4ـ3.

ولعِب المصري ثماني جولاتٍ أخرى في نسخة الدوري الجارية، وغابت عنها أهدافه. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، لعِب مباراةً وحيدةً، وأحرز خلالها هدفًا، لكن فريقَهُ خسِرها أمام الباطن، بركلات الترجيح، مودّعًا الكأس من دورها الأول.

وضمّ نادي الاتفاق كوكا «32 عامًا» الصيف الماضي، بعد انتهاء علاقته بنادي لوهافر الفرنسي، ومنحه عقدًا لموسم واحد.