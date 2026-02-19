براجا.. إهدار توني الثالث

فشلت محاولة الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في التسجيل من ركلة جزاء، الخميس، أمام النجمة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، بعد 24 تنفيذًا صحيحًا منذ التعاقد معه صيف 2024.

وتحصّل الأهلي على ركلة جزاء وسددها توني في الدقيقة 37 أمام البرازيلي فيكتور براجا، حارس مرمى النجمة، الذي تمكن من إبعادها.

وأهدر المهاجم ركلة جزاء للمرة الأولى بقميص الأهلي، الذي يلعب له موسمًا ثانيًا، بعد قدومه من برينتفورد الإنجليزي.

ويعود آخر إهدار سابق له إلى مباراة برينتفورد مع نيوكاسل، 8 أبريل 2023، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، وتصدّى له نيك بوب، حارس مرمى المنافس.

وأضاع توني ركلة جزاء أخرى عندما كان يمثّل فريق بيتربورو يونايتد وتصدى لها آدم ديفيز، حارس مرمى بارنسلي، بتاريخ 6 أكتوبر 2018، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفيما أهدر 3 ركلات، سدد من علامة الجزاء 54 مرة بنجاح، بينها 24 مع الأهلي حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.