القادسية يحدد طريقة مشاركة اليد الخليجية

يشارك فريق القادسية الأول لكرة اليد في البطولة الخليجية الـ 42 لأبطال الكؤوس التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 25 مارس حتى 3 أبريل المقبلين.

ويأتي اختيار الاتحاد السعودي للعبة القادسية للمشاركة في البطولة تقديرًا للمستويات المميزة التي قدَّمها الموسم الجاري، وامتدادًا لحضوره التنافسي في البطولات المحلية، وآخرها تتويجه بدرع دوري الدرجة الأولى بالعلامة الكاملة.

من جهته، أكد نايف جاسم، مدير الفريق، أن المشاركة تُمثِّل فرصةً جديدةً لتعزيز الحضور الخارجي، مشيرًا إلى أن التحضيرات ستنطلق مبكرًا لضمان الظهور بصورة مشرِّفةٍ.

وأضاف: «نثمِّن ثقة اتحاد اللعبة باختيار فريقنا للمشاركة في هذه البطولة المهمة، ونسعى إلى الظهور بشكلٍ قوي يليق بالنادي وكرة اليد السعودية، وهدفنا المنافسة على اللقب، وإسعاد جماهير القادسية».