فلافيو يعوّض التعاون عن هوجو

أصبح البرازيلي فلافيو ميدييروس، لاعب وسط فريق التعاون الأول لكرة القدم، جاهزًا للمشاركة أمام الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتأتي عودته في وقتٍ يفتقد فيه الفريق القصيمي خدمات البرازيلي الآخر فيكتور هوجو، لاعب الوسط، لتراكم البطاقات الصفراء.

وتوقَّعت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» دخول فلافيو التشكيل الأساسي بعد تأكُّد جاهزيته لخوض 90 دقيقةً.

وابتعد البرازيلي عن التعاون منذ إصابته أمام الأهلي، 14 يناير الماضي، في الجولة الـ 15 من الدوري.

وفي غيابه، خاض الفريق سبع مبارياتٍ ضمن البطولة، وحقق انتصارين، مقابل تعادلين، وثلاث هزائم.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 39 نقطةً، متأخرًا بثماني نقاطٍ عن القادسية الرابع.