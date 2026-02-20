بعد 5 أعوام.. الاتفاق يجتاز عقبة الفتح

هزم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نظيره الفتح في الدمام للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام، بعد مواجهةٍ عامرةٍ بالأهداف، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وفاز الاتفاق على ضيفِه 4ـ3، رافعًا عدد نقاطِه إلى 38، فصعد مؤقتًا إلى المركز السادس، على لائحة الترتيب، بينما تجمّد رصيد الفتح، صاحب المركز العاشر، عند 24 نقطة.

وتقدَّم صاحب الأرض بثلاثة أهداف، وقلَّص الضيف الفارق بهدفين قبل نهاية الشوط الأول. وفي الثاني، أضاف فريق المدرب سعد الشهري هدفًا رابعًا، وقلّص فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الفارق مجدّدًا عبر هدفٍ ثالث.

وسجَّل للمنتصر الجناح خالد الغنام، والإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس الفتح، بالخطأ في مرمى فريقه، والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، والظهير مد الله العليان. في المقابل، سجَّل الجناح المغربي مراد باتنا هدفين لكتيبة جوميز، تخللهما هدفٌ لزميله الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الوسط.

ومع إحراز الطرفين سبعة أهداف، باتت هذه المباراةُ، التي استضافها ملعب «إيجو»، الأغزر أهدافًا بينهما في دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008.

وللمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر 2019، يفوز الاتفاق في أرضِه على الفتح.

وضِمن الجولة الـ 11 من دوري 19ـ2020، التقى الفريقان في الدمام وفاز صاحب الأرض 1ـ0.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، جمعت خمس مواجهات بينهما في المدينة ذاتها، وكُلُّها في إطار الدوري. وفيما كسِب الفتح أربعًا، آخرُها الموسم الماضي، انتهت مواجهةٌ بالتعادل.