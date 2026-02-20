بعد 7 أعوام.. كانتي يعود ونوتنجهام يضرب فنربخشة

قطع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم شوطًا بعيدًا لبلوغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي، عقب فوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه فنربخشة التركي، الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وافتتح المدافع البرازيلي موريلو التسجيل في الدقيقة 21، فيما أضاف مواطنه المهاجم إيجور جيسوس ولاعب الوسط الإنجليزي مورجان جيمس وايت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و50.

ويكفي نوتنجهام الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب، الذي سيستضيفه الخميس المقبل لحجز مكانه في دور الـ 16. فيما يتعين على منافسه التركي لبلوغ هذه الغاية الفوز بفارق أربعة أهداف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي مع فرنبخشة في البطولة الحادية عشرة إجمالًا منذ آخر ظهور له مع تشيلسي في الفوز على أرسنال بالنهائي 4-1 يوم 29 مايو 2019، أي قبل نحو سبعة أعوام.

ومنذ انتقاله من الاتحاد السعودي في النافذة الشتوية الأخيرة لعب الدولي الفرنسي مباراتين مع فنربخشة في الدوري التركي وفاز بهما الاثنتين.

وعقب المباراة قال البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب نوتنجهام فورست، الذي قاد فريقه في أول مباراة بعد تعيينه قبل يومين: «مباراة الإياب ستكون صعبة بلا شك، لأنهم فريق قوي للغاية».

وأضاف في حديثه لقناة «تي إن تي سبورتس»: «ليس من السهل القدوم إلى هنا وتسجيل ثلاثة أهداف دون أن تهتز شباكنا.. أعلم أن اللعب هنا ليس بالأمر السهل. لكن المباراة القادمة ستكون اختبارًا مختلفًا، وعلينا أن نكون ثابتين في أدائنا لمواجهة هذا الفريق مجددًا».

وأوضح أن أكثر ما أعجبه في أول مباراة له جودة اللاعبين: «طلبت منهم أن يُظهروا مهاراتهم على أرض الملعب ولكن بتنظيم جيد، وقد فعلوا ذلك.. أتيحت لنا فرصة تسجيل هدفين آخرين، لكن النتيجة كانت جيدة للغاية. لقد قدمنا أداءً متسقًا في المباراة، ونستحق الفوز».