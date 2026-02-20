جينك وسيلتا وبولونيا يقتربون من دور الـ16

وضع فريق جينك البلجيكي الأول لكرة القدم، قدمًا في دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه 3ـ1 الخميس على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

أحرز أهداف جينك بريان هينين «15» وزكريا الواحدي «21» و«90»، بينما تكفل بهدف دينامو زغرب ديون بيلجو في الدقيقة 44.

واقتنص سيلتا فيجو الإسباني فوزا مهمًا 2ـ1 من ملعب مضيفه باوك سالونيك اليوناني، ليقترب بقوة من الصعود لدور الـ16، حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب بملعبه من أجل تحقيق هدفه.

أحرز هدفي الفريق الإسباني ياجو أسباس وفيليوت سفيدبيرج في الدقائق 34 و43، بينما أحرز اليوناني ألكسندر يريمييف هدف باوك «77».

ولم يختلف الحال بالنسبة لفريق بولونيا الإيطالي، الذي انتزع فوزا ثمينًا بهدف دون رد من ملعب مضيفه بران النرويجي.

سجل هدف المباراة الوحيد سانتياجو كاسترو في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.