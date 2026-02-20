قلب الطاولة مجددا.. الأهلي يعاقب النجمة برباعية

قلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم تأخره إلى انتصار، للمرة الثالثة في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، مكتسحًا ضيفه النجمة 4ـ1، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس» على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

واستقبل الأهلي هدفًا من البرازيلي لازارو فينيسيوس، مهاجم النجمة، في الدقيقة 27، وغادر الشوط الأول متأخرًا 0ـ1.

وكان بإمكان الفريق الخروج متعادلًا لولا إهدار مهاجمه الإنجليزي إيفان توني ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وبدأ الشوط الثاني بانفراجة أهلاوية عندما أحرز الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، هدف التعادل في الدقيقة 48.

وتعقدت ظروف الفريق الضيف بطرد مهاجمه البرازيلي فيليبي كاردوزو في الدقيقة 58 بالإنذار الثاني.

واستثمر الأهلي النقص العددي لمنافسه، ودك مرماه بثلاثية عن طريق توني، الذي عوّض إهدار ركلة الجزاء، وأحرز «هاتريك» في الدقيقة 69 و87 والرابعة من الوقت البديل.

وجاء الهدف الأخير لتوني من جزائية ثانية احتسبت للأهلي، وسددها بنفسه مجددًا، ونجح في التسجيل منها بعكس ركلة الشوط الأول.

وفاز الفريق الجدّاوي مرتين سابقتين في الدوري بعد التأخر أمام التعاون 2ـ1 والخليج 4ـ1 لحساب الجولتين 15 و17.

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 12 على التوالي، منذ خسارته 1ـ2 أمام الفتح في الجولة الـ 11.

وبعد تلك الهزيمة حقق 11 انتصارًا مقابل تعادل وحيد على مدى 12 جولة.

ورفع الفوز الأحدث رصيده إلى 53 نقطة، معادلًا الهلال المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف ولا تزال لديه مباراة ضمن الجولة أمام الاتحاد.

في المقابل، توقف النجمة، الذي عاد إلى النزيف بعد فوزه الوحيد في الجولة الماضية، وتجمد رصيده عند 8 نقطة، مواصلًا تذيل الترتيب.