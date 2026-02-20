احتفالا بالهدف.. الغنام يجسد شخصية «وان بيس»

احتفل خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بهدفه أمام الفتح، الخميس، عبر استدعاء شخصية «مونكي دي لوفي»، بطل مسلسل الأنِمي الياباني الشهير «وان بيس».

وهزم الاتفاق ضيفَه 4ـ3، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وافتتح الغنام الأهداف، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 18. وفي احتفاله بالهدف، ارتدى اللاعب قبّعة من الخوص يلفُّها شريط قماشي أحمر، ثم نزل في اتجاه أرضية الملعب وغرس يده اليمنى فيها.

وارتدت شخصية القرصان مونكي دي لوفي الخيالية هذه القبّعة وأدّى هذه الحركة بيده في مسلسل «وان بيس» التليفزيوني، الذي بدأ عرضُه عام 1999 ويستمد أحداثه من سلسلة قصص الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته.

وبعد الاحتفال، خلع اللاعب قبعة القرصان وألقاها خلف الخط الجانبي للملعب.

وعالميًا، يستمد عددٌ من اللاعبين احتفالياتهم بأهدافهم من مسلسلات الأنمي اليابانية، ومنهم الإنجليزي دومينيك سولانكي، مهاجم فريق توتنام هوتسبير الإنجليزي.