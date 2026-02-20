توني.. خامس هاتريك أهلاوي

وقّع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الـ «هاتريك» الـ 11 في مسيرته، والخامس بقميص «أخضر جدة»، ممطرًا مرمى النجمة بثلاثية، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وبعد إهداره ركلة جزاء للمرة الأولى بقميص الأهلي خلال الشوط الأول، أحرز الإنجليزي 3 أهداف في الدقائق 69 و87 والرابعة من الوقت البديل.

وجاء أول هدفين من اللعب المفتوح، فيما أحرز الثالث من ركلة جزاء ثانية مختتمًا رباعية الانتصار 4ـ1.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، أحرز توني 6 ثلاثيات قبل قدومه للأهلي، مقسّمة بالتساوي على فترتيه مع بيتربورو يونايتد وبرينتفورد الإنجليزيين.

ومع الفريق الجدّاوي سجل المهاجم «هاتريك» في شباك الهلال والخليج والاتفاق والنجمة ضمن بطولة الدوري، وفي مرمى العربي لحساب كأس الملك.