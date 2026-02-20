أنيسيموفا تجرد أندرييفا من اللقب.. وجوف تتجاوز الأخطاء

أطاحت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، حاملة اللقب، ميرا أندرييفا من دورة دبي للتنس، منهية مشوار الروسية الشابة التي غادرت والدموع في عينيها، بعدما قلبت تأخرها إلى فوز مثير 2-6، 7-5، 7-6 «4ـ7» في ربع النهائي الخميس.

وتأخرت أنيسيموفا، المصنفة ثانية، أمام أندرييفا الخامسة بمجموعة وكسر إرسال قبل أن تنتفض وتحوّل المواجهة إلى فوز استغرق ساعتين و38 دقيقة.

وبهذا الفوز، حجزت الأمريكية مكانها في نصف نهائي إحدى دورات الألف للمرة الرابعة في مسيرتها. وستلتقي أنيسيموفا في الدور المقبل بمواطنتها جيسيكا بيجولا في مواجهة ثأرية.

تقدمت أندرييفا بمجموعة أولى بعد كسرين للإرسال، ثم 2-0 في المجموعة الثانية، قبل أن ترد أنيسيموفا بقوة وتحسم خمسة أشواط متتالية.

وعندما كانت أنيسيموفا على وشك حسم المجموعة الثانية على إرسالها، عادت ابنة الـ 18 بقوة لتفوز بثلاثة أشواط متتالية وتتعادل 5-5، قبل أن تكسر إرسال منافستها مجددًا وتدفع المباراة إلى مجموعة فاصلة.

وفي المجموعة الثالثة، تقدّمت أنيسيموفا 5-3 وكانت تتجه نحو الفوز، لكن أندرييفا دافعت بضرباتها القريبة من الشبكة والعالية لتبقى في أجواء المباراة وتتعادل، ثم تقدّمت 6-5 وارتفعت فرصتها لحسم اللقاء، لكنها فشلت مرة أخرى.

وفي وقت سابق على الملعب الرئيس، واصلت جيسيكا بيجولا سلسلتها اللافتة وبلغت نصف نهائي سابع دورة متتالية لدى المحترفات، منذ فلاشينج ميدوز 2025، بفوز صعب على وصيفة النسخة الماضية الدنماركية كلارا توسون 6-3، 2-6، 6-4.

وقدمت الأمريكية، البالغة 31 عامًا، مستوى متطورًا منذ نتائجها المتواضعة في مونريال وسينسيناتي الصيف الماضي، وأصبحت تهديدًا دائمًا في الأدوار المتقدمة من كل بطولة تشارك فيها.

وفي أول مواجهة بين اللاعبتين، تبادلت بيجولا وتوسون السيطرة على المجموعتين الأوليين، وظلت المباراة سجالًا حتى نجحت الأمريكية في خطف كسر إرسال حاسم في الشوط السابع، قبل أن تحسم الفوز بعد شوطين وتبلغ نصف النهائي في دبي للمرة الثانية في مسيرتها، والأولى منذ عام 2023.

ولم تواجه الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة أي صعوبة للتغلب على النجمة الفيليبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا «47» بنتيجة 6-0 و6-2.

أمام حشد جماهيري متحمس من الفلبينيين، فازت جوف بالأشواط التسعة الأولى من مباراتها قبل أن تتمكن إيالا من الفوز بأول شوط لها.

وارتكبت جوف التي عانت من ضعف إرسالها في الدور السابق بـ 16 خطًأ مزدوجًا، خطأها الثامن في المباراة لتمنح إيالا فرصة للعودة وتخسر شوط إرسالها.

كان هذا آخر خطأ من جوف التي احتاجت إلى 67 دقيقة فقط لحسم المباراة ولتصل إلى نصف النهائي للمرة الثانية.

وضربت جوف موعدًا مع بطلة دبي مرتين الأوكرانية إلينا سفيتولينا السابعة التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام الكرواتية أنتونيا روجيتش الصاعدة من التصفيات إلى فوز مستحق 3-6 .