الشهري: لم نتحدث حول التجديد.. ونبني شخصية الاتفاق

كشف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن عدم تحدُّثِه بعد مع إدارة ناديه عن استمراره في منصبه.

وأكد الشهري، خلال مؤتمر صحافي الخميس بعد الفوز على الفتح 4ـ3 في الدمام، تركيزه على بناء شخصية للفريق ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار إلى تعامله مع منافسات الدوري خطوةً بخطوةً، وأوضح: «بالنسبة لمسألة بقائي مع الفريق.. لم نتحدث مع الإدارة عن هذا الموضوع».

وأحرز الاتفاق ثلاثة أهدافٍ ثم استقبل هدفين من الفتح قبل نهاية الشوط الأول. وفي الثاني، أضاف هدفًا رابعًا، واستقبل هدفًا فتحاويًا ثالثًا، وحصد النقاط الثلاث في الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

وعلّق الشهري على مجريات المواجهة بالقول: «كانت مباراة متميزة، بالنسبة للمشاهد، وفيها أهداف كثيرة ومثيرة، الفتح من الفرق التي تلعب على الضغط العالي، وعرفنا كيف نتعامل مع اللقاء»، لافتًا إلى اعتزامه إصلاح الأخطاء الدفاعية، في سياق سعيه إلى تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وعن استقبال ثلاثة أهداف، أوضح: «الاتفاق لم يتراجع، بل لعِب على الضغط الهجومي، لكن الفتح استفاد من التحولات وأحرز أهدافًا، وفي الشوط الثاني صححنا الأخطاء وتمكننا من الانتصار».

وأبدى الشهري ثقته في قدرات جميع لاعبيه، وأكد اختياره التشكيل بناءً على أسلوب اللعِب وطريقة المنافس.