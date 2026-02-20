إل مايسترو: لعبنا شوطا إيجابيا.. وخسرنا بعد الطرد

نسب الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، إلى النقص العددي مسؤولية التراجع خلال الشوط الثاني أمام الأهلي وتلقي 4 أهداف، في المباراة التي جرت مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال المدرب: «خضنا اللقاء بوجهين مختلفين، في الشوط الأول ظهرنا بصورة إيجابية عندما كنا نلعب 11 ضد 11، وبذلنا مجهودًا بدنيًا كبيرًا، بينما تأثر عطاء اللاعبين خلال الشوط الثاني بسبب النقص».

وأضاف: «واجهنا خصمًا كبيرًا، الأهلي بطل آسيا، وأشكر اللاعبين على المجهود الذي قدّموه في شوطي اللقاء».

وتابع: «اعتمدنا على الضغط من الأمام، وعندما قلب الأهلي النتيجة حاولنا إحراز هدف التعادل للخروج بأي نقطة، لكننا لم ننجح وخسرنا».

وتقدم النجمة أولًا، ثم أدرك الأهلي التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني، وبعد ذلك تعرض البرازيلي فيليبي كاردوزو، مهاجم الفريق القصيمي للطرد، ليستغل الفريق الجدّاوي نقص منافسه ويمطر مرماه بـ 3 أهداف إضافية ويفوز 4ـ1.