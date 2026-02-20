بالقاتل.. جدة يفرض التعادل على العدالة

فرض فريق جدة الأول لكرة القدم، الخميس، التعادل 2ـ2 على مضيفه العدالة في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، بدأ جدة المباراة بقوةٍ، ونجح في افتتاح التسجيل عبر محمد الصيعري من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ومع انطلاق الشوط الثاني، استفاق العدالة، وقدَّم أداءً هجوميًّا مميَّزًا، واستطاع الزامبي جوشوا ‏موتالي، الجناح الأيمن، من إدراك التعادل «48» قبل أن يسجل المهاجم الجنوب إفريقي رانجا شيفافيرو الثاني «57».

وحاول جدة إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ونجح في ذلك عبر المهاجم البوروندي ‏بون كاليب «90+5».

وبهذه النتيجة رفع جدة رصيده إلى 28 نقطةً في المركز الـ 11، مقابل 17 للعدالة الـ 15.