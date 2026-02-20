غاب طويلا عن الانتصارات.. الرياض يحتفل بهزيمة الخلود

عاد فريق الرياض الأول لكرة القدم، الخميس، إلى سكة الانتصارات بالفوز على الخلود 2ـ0 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وهذا الفوز الأول للفريق العاصمي في الأشهر الخمسة الأخيرة، وتحديدًا منذ انتصاره على الخلود ذاته 1ـ0 في الجولة السادسة، 23 أكتوبر 2025.

وفاجأ الرياض أصحاب الأرض بهدف الفرنسي تيدي أوكو في الدقيقة الثانية بعد صناعةٍ من الروماني إنيس سالي.

وبعد أربع دقائق فقط، أضاف الجناح البرتغالي لياندرو أنتونيس الثاني، فأصبح الرياض متفوقًا بهدفين في الدقيقة السادسة من المباراة.

وحافظ الضيوف على تفوُّقهم حتى نهاية المباراة، لا سيما مع نجاح الحارس الكندي ميلان بوريان في الخروج بشباكٍ نظيفةٍ للمرة الأولى منذ 15 مباراةً، وتحديدًا منذ فوز الرياض على الخلود في مباراة الذهاب.

وهذه المباراة الثالثة التي يتفوَّق فيها الرياض في تاريخ مواجهاته مع مضيفه مقابل انتصارٍ وحيدٍ للخلود.

ورفع الرياض رصيده إلى 16 نقطةً في المركز الـ 15، فيما بقي الخلود في المركز الـ 14 بـ 19 نقطةً.