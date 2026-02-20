جوميز: التحكيم أثر على النتيجة.. واحترمنا الاتفاق كثيرا

انتقد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الأداء التحكيمي بعد الخسارة 3ـ4 من الاتفاق، مساء الخميس على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وصرّح جوميز خلال مؤتمرٍ صحافيّ: «اليوم أيضًا أثرت أخطاء تحكيمية على النتيجة»، ورأى أن النتيجة كان يُفترَض أن تكون 4ـ3 لصالح فريقه وليس لأصحاب الأرض.

واستفاض قائلًا: «في أحد أهداف الاتفاق، حاول حارس مرمانا تخليص الكرة لكنه تعرض للدفع، ونتيجةً لذلك جاء الهدف، ولو شاهدتم كل اللقطات.. هناك هدف لنا لم يحتسِبُه الحكم».

وأردف مخاطبًا الصحافيين: «أعطيتكُم رأيي بخصوص النتيجة المفترضة للمباراة، وبالنسبة لتقنية حكم الفيديو المساعد فهي وسيلة تساعد كثيرًا»، متسائلًا: «لكن لا أعرف لماذا لم تُطبّق بالشكل الجيد، أنا شاهدت اللقطات داخل غرفة الملابس، وهناك أخطاء».

وأقرَّ مدرب الفتح بأن الحكام «بشرٌ.. يخطئون مثل اللاعبين»، مستدركًا: «لكن الآن مع وجود الـ VAR ومشاهدة الحكم للحالات وهو جالس على المقعد فإنه من المفترض أن يتخذ القرار الصحيح».

وحول الجانب الفني، أشار البرتغالي إلى ارتكاب لاعبيه أخطاءً أسفرت عن استقبالهم ثلاثة أهدافٍ خلال الشوط الأول.

وقال: «لم نكن جيدين، وبعد أن استفقنا عُدنا إلى مجريات المباراة.. لم نكن موفّقين، واللاعبون لم يطبّقوا التنظيم الذي عمِلنا عليه قبل المباراة، خاصةً التراجع الكبير».

وأكمل: «أعطينا لاعبي الاتفاق فرصة التقدم، واحترمناه كثيرًا.. وبعض النظر عن ذلك كانت المباراة ممتعة للجمهور لكنها غير مرضية لنا».