احتفالات.. واعتراضات

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على نظيره الفتح في الدمام للمرة الأولى منذ أكثر من 5 أعوام.. وهزمه بنتيجة 4ـ3 مساء الخميس على ملعب «إيجو» ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.. وقلّد خالد الغنام، جناح الاتفاق، شخصية «مونكي دي لوفي»، من مسلسل الأنِمي الياباني «وان بيس»، بعد افتتاحه أهداف الأمسية العامرة بالإثارة الكروية.. في المقابل، اعترض البرتغالي جوزيه جوميز، خلال اللقاء وبعد صافرة النهاية، على عددٍ من قرارات الحكم عبد الله الخربوش. تصوير: عيسى الدبيسي