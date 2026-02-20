يايسله: قاتلنا ولعبنا بروح عالية.. والنجمة فاجأني

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن شعوره بالمباغتة من صعوبة المباراة أمام النجمة، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا اللقاء، قال: «المباراة كانت تحديًا غير متوقَّعٍ. النجمة قدَّم مستوى كبيرًا، وجمهورنا كان عاملًا مساعدًا لنا في تحقيق الانتصار».

وأضاف: «ردة الفعل التي قدَّمها لاعبو فريقي خلال الشوط الثاني أسعدتني كثيرًا، والشيء الإيجابي هو الأداء القتالي واللعب بروحٍ عاليةٍ منهم».

وأثنى الألماني على ما يقدِّمه الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط الفريق، الذي سجل هدف التعادل خلال اللقاء، قبل إحراز زميله الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، ثلاثيةً «هاتريك».

وأبان يايسله: «سعيدٌ بالمستويات التي يقدمها أتانجانا خلال المباريات الأخيرة، وأريد الاستفادة من جميع اللاعبين في القائمة».

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 12 على التوالي منذ خسارته 1ـ2 أمام الفتح في الجولة الـ 11.

وبعد تلك الهزيمة حقق 11 انتصارًا مقابل تعادلٍ وحيدٍ على مدى 12 جولةً.

ورفع الفوز الأحدث رصيده إلى 53 نقطةً، معادلًا الهلال المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، ولا تزال لديه مباراةٌ ضمن الجولة أمام الاتحاد.