إثارة جدة

عمرت مباراة فريقي الأهلي والنجمة، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي بالأحداث، فبينما اصطبغ ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مسرح اللقاء، بهوية «يوم التأسيس» احتفالًا بالمناسبة الوطنية، احتدمت الأمور على المستطيل الأخضر وتعددت المطالبات باحتساب ركلات جزاء، واستجاب الحكم أحمد الرميخاني لاثنتين منها، كلتاهما للأهلي، كما طرد كاردوزو، مهاجم النجمة.. وترجم تسلسل الأهداف أيضًا إثارة المباراة، فبعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف، قلب الأهلاويون الطاولة في الشوط الثاني وانتصروا 4ـ1 تصوير: عدنان مهدلي