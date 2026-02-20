كاريلي: زكري يزيد صعوبة الشباب

لفت البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى عامل إضافي يزيد من صعوبة مواجهة الجمعة أمام الشباب، وهو تعيين مدرب جديد لـ «الليوث».

وفي مؤتمر صحافي عقد الخميس عشية اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس» قال: «المباراة مهمة وصعبة للغاية، ونستعد جميعًا لها بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وهو ما نحتاجه بشدة في هذه المرحلة».

وأضاف: «نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأحتاج إلى وقت أكبر للتعرف عليهم أكثر، وفي المباراة الماضية أبرزوا إمكاناتهم وسنواصل العمل لإظهارها بشكل أكبر».

وتابع: «في مباراتنا الماضية أمام التعاون واجهنا المدرب شاموسكا الذي يمتلك خبرة تدريبية كبيرة في الدوري، أما الشباب فيدخل اللقاء بطاقم فني جديد يقوده مدرب يمتلك أيضًا تجربة وخبرة في الدوري، وهذا يشكل تحديًا جديدًا سنتعامل معه بحكمة لإدارة اللقاء بالشكل المناسب».

وأردف: «اللقاءات المقبلة لضمك ستكون صعبة، لكن هذا الأمر لا يقتصر علينا فقط، فكل الفرق تواجه تحديات كبيرة، في ظل قوة الدوري وجميع مبارياته».

وعن دخول المباراة بعدد من اللاعبين المهددين بالإيقاف والحرمان من اللعب أمام الأهلي في المباراة التالية، قال كاريلي: «تركيزي الكامل ينصب على مواجهة الشباب فقط، ولا أفكر في اللاعبين المهددين بالإيقاف، وبعد اللقاء سنبحث عن هذه الأمور».

وسيكون ضمك أول فريق يواجه الشباب تحت قيادة الجزائري نور الدين زكري، مدربه الجديد.

ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ 16، أول مواقع الهبوط، برصيد 15 نقطة، ويتفوق عليه الشباب بأربع نقاط.