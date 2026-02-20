دوري المؤتمر.. فيورنتينا يكسب وبالاس يعود بالتعادل

اقترب فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم من التأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه الخميس على مضيفه ياجيلونيا البولندي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب الملحق.

افتتح لوكا رانييري التسجيل في الدقيقة 53 ثم أضاف زميله رولاندو ماندراجورا الهدف الثاني «65». وفي الدقيقة 81 سجل روبيرتو بيكولي الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وعاد كريستال بالاس الإنجليزي بالتعادل 1-1 أمام مضيفه زرينسكي موستار البوسني الخميس.

تقدم بالاس عن طريق إسماعيلا سار «44» ثم أدرك زرينسكي التعادل «55» عن طريق كارلو إبراهيموفيتش.

ووضع ليتش بوزنان البولندي قدمًا في ربع النهائي، بعد فوزه على مضيفه كوبيون بهدفين نظيفين.

وتقدم الفريق البولندي عن طريق أنتوني كروزبال «9»، ثم أضاف زميله توفيق إسماعيل الهدف الثاني «41». وكان كوبييون عانى من النقص العددي بشكل مبكر بعد طرد لاعبه جوسلين لوبي «12».

كما فاز نواه الأرميني على ضيفه ألكمار الهولندي بهدف دون رد. وسجل نواه هدف اللقاء الوحيد عن طريق هوفهانيس هامباردزوميان «53».

وتغلب سامسون سبور التركي على مضيفه شكنيديا المقدوني بهدف نظيف من توقيع ماريوس موانديلجامي «77».

وفاز دينامو تسيلي السلوفيني على دريتا من كوسوفو 3-2. تقدم تسيلي في الدقيقة 19 عن طريق أرماندس كوتشيشس، قبل أن يضيف ميلوت أفنديلي الثاني «41».

وفي الدقيقة 59 سجل بليرم كراسينكي الهدف الأول لدريتا، وأدرك ليريون بالاج التعادل «75». لكن ماتيج بولانتيك خطف الفوز لدينامو تسيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وعاد ريبكا الكرواتي بالنقاط الثلاث من ملعب أومونيا نيقوسيا القبرصي بعد الفوز بهدف دون رد، سجله دانيال أدجي في الدقيقة 86.

وتعادل سيجما أولومتس التشيكي مع ضيفه لوزان السويسري 1-1. تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 22 عن طريق ناثان باكلر أودييجي، قبل أن يدرك سيجما أولومتس التعادل «58».