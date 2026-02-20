شتوتجارت يعاقب سيلتك برباعية.. ورد ستار يسقط ليل

تقدم فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو الصعود إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه العريض الخميس 4ـ1 على مضيفه سيلتك الإسكتلندي لحساب جولة الذهاب.

وتقمص النجم المغربي الدولي بلال الخنوس دور البطولة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني للفريق الألماني في الدقيقتين «15 و28»، فيما أضاف زميلاه جيمي ليولينج وتياجو توماس الثالث والرابع «57» و«90+3»، في المقابل أحرز بنيامين نيجرين الهدف الوحيد للفريق الإسكتلندي «21».

وحقق رد ستار الصربي انتصارًا ثمينًا على مضيفه ليل الفرنسي بهدف دون رد، ليصبح صاحب الحظوظ الأوفر في الصعود إلى الدور المقبل. سجَّل الهدف الوحيد النيجيري فرانكلين تيبو، لاعب الوسط، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

كما فاز لودوجوريتس رازاجراد البلغاري 2ـ1 على ضيفه فرينكفاروش الهنجاري، ليتأجل حسم الصعود لمباراة الإياب.

ولم يختلف الحال كثيرًا في لقاء باناثانيكوس اليوناني وضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، بعدما تعادل الفريقان 2ـ2 في لقاء الذهاب، الذي جرى في أثينا.