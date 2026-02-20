شتوتجارت يعاقب سيلتك برباعية.. ورد ستار يسقوط ليل

تقدم فريق شتوتجارت الالماني الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو الصعود لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي ، عقب فوزه العريض الخميس 4-1 على على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي لحساب جولة الذهاب.

وتقمص النجم المغربي الدولي بلال الخنوس دور البطولة عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني للفريق الألماني في الدقيقتين 15 و28، فيما أضاف زميلاه جيمي ليولينج وتياجو توماس الثالث والرابع «57» و«90+3» في المقابل، احرز بنيامين نيجرين الهدف الوحيد للفريق الأسكتلندي «21».

وحقق رد ستار الصربي انتصارا ثمينًا على مضيفه ليل الفرنسي، بهدف دون رد ليصبح صاحب الحظوظ الأوفر في الصعود للدور المقبل. سجل الهدف الوحيد لاعب الوسط النيجيري فرانكلين تيبو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

كما فاز لودوجوريتس رازاجراد البلغاري 2 - 1 على ضيفه فرينكفاروش الهنجاري، ليتأجل حسم الصعود لمباراة الإياب.

ولم يختلف الحال كثيرا في لقاء باناثانيكوس اليوناني وضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، بعدما تعادلا 2 - 2 في لقاء الذهاب، الذي جرى بأثينا.