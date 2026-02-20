قبل «الكلاسيكو».. ديابي يعزز صفوف الاتحاد

خاض الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي مساء الخميس، وأظهر، كما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية»، جاهزيته لمواجهة الهلال، السبت ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وأبعدت كدمةٌ في الفخذ ديابي عن مواجهة السد القطري، التي كسِبها فريقه 4ـ1 الثلاثاء في الدوحة، ضمن ثامن وآخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقبل «الكلاسيكو» ضد الهلال، تعززت صفوف فريق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعودة الجناح الفرنسي.

واستأنف الفريق تدريباته، على ملعب النادي في جدة، بعد يوم راحةٍ الأربعاء أعقب العودة من قطر.

وشهِدت الحصة التدريبية مشاركة المدافع حسن كادش، الذي تعرض إلى إصابة طفيفة أمام السد.

ويمتلك الاتحاد 37 نقطة، من 21 مباراة، تضعه في المركز السابع، على لائحة ترتيب فرق الدوري، وينزل ضيفًا على الهلال، المتصدر بـ 53 نقطة.