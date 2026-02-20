ضمك والشباب.. بين الإصرار والنهوض

يحل فريق الشباب الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره ضمك عند الـ 10:00 مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 13 مباراة، منها 8 انتصارات للشباب، مقابل انتصار واحد لضمك، وحضر التعادل بينهما 4 مباريات، واستطاع لاعبو الضيوف تسجيل 22 هدفًا، مقابل 12 هدفًا للمستضيف.

وسجل الشبابيون أكبر انتصاراتهم أمام ضمك حينما أتخموا شباكه برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في موسم 2022ـ2023.

ميدانيًا، ستكون هذه المواجهة الأولى للجزائري نور الدين زكري، الذي تم تعيينه مدربًا للشباب بديلًا للإسباني إيمانول ألجواسيل الذي تمت إقالته لسوء النتائج، فيما ستكون هذه المباراة الثانية للبرازيلي فابيو كاريلي مدرب ضمك الذي تم تعيينه بعد إقالة البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا.

ويحتل ضمك المرتبة الخامسة عشرة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، مقابل 19 نقطة للشباب في المرتبة الرابعة عشرة.