التعاون والفيحاء.. مواجهة التعويض

يستضيف فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء، الجمعة عند الـ 10:00 مساءً على ملعبه في بريدة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا بدوري المحترفين في 15 مباراة، حقق التعاون 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد للفيحاء، وحضر التعادل بينهما 7 مرات، وسجَّل مهاجمو أصفر بريدة 24 هدفا، مقابل 11 هدفًا لأبناء المجمعة، فيما يعد الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم التعاون السابق، هداف المواجهات بـ4 أهداف.

ميدانيًّا، يسعى الفريقان إلى تعويض الخسارة التي تعرضا لها في الجولتين الماضيتين أمام ضمك والاتحاد، ويدرك البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، والبرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، أهمية نقاط المباراة الثلاث، وهما اللذان سبق أن تواجها في أكثر من مناسبة ضد بعضهما بعضًا.

ويحتل التعاون المرتبة الخامسة في دوري روشن السعودي، برصيد 39 نقطة، مقابل 23 نقطة للفيحاء.