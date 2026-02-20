توني يسجل 11 «هاتريك» والأهلي الأعلى

سجّل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، 11 «هاتريك» «3 أهداف في مباراة واحدة» خلال مسيرته الاحترافية توزّعت بين محطاته في السعودية وإنجلترا.

وصعد توني إلى الرقم 11 بعد تمكنه من تسجيل «الهاتريك» الخامس بقميص الأهلي أمام النجمة، ليصبح رصيد ثلاثياته في الملاعب السعودية خمس مرات، حضرت أمام الهلال، الخليج، الاتفاق والنجمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، إضافة إلى «هاتريك» أمام العربي في كأس الملك، ليصبح أكثر لاعب يحقق هذا الرقم مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وسبق لتوني تسجيل «هاتريك»، ثلاث مرات أخرى خلال فترته مع بيتربورو يونايتد، اثنان منها في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى أمام أكرينجتون وروتشديل، بينما جاءت الثالثة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برادفورد، وهي المرحلة التي صعد فيها مستواه التهديفي بشكل لافت.

وخلال تجربته مع برينتفورد، أحرز توني الثلاثية في ثلاث مناسبات جديدة، اثنتان منها في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي وليدز يونايتد، بينما جاءت الثالثة في «التشامبيونشيب» أمام ويكومب، رافعًا بذلك رصيده الإجمالي إلى 11 «هاتريك» موزعة بين مختلف البطولات التي شارك فيها.