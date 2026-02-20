موسم 25ـ26.. أطول فترات الرياض بلا انتصار

سجّل فريق الرياض الأول لكرة القدم، في الموسم الجاري 2025ـ2026 أطول فتراته دون فوز منذ صعوده إلى دوري «روشن»، بعد سلسلة امتدت من 21 نوفمبر 2025 إلى 19 فبراير 2026 لمدة 90 يومًا كاملة، متجاوزًا جميع مواسمه السابقة في دوري المحترفين.

ومنذ صعوده إلى دوري «روشن» موسم 2023ـ2024، مر الفريق بأربع فترات غياب عن الانتصارات، بدأت في موسمه الأول بفترتين، الأولى من 17 أغسطس 2023 إلى 22 سبتمبر 2023 واستمرت 37 يومًا، تلتها فترة أطول من 8 مارس 2024 إلى 19 أبريل 2024 استمرت 43 يومًا.

وفي موسم 2024ـ2025 عاش الرياض سلسلة جديدة من النتائج السلبية امتدت من 13 مارس 2025 إلى 10 مايو 2025 بإجمالي 58 يومًا، وكانت حينها الأطول في سجلاته قبل أن يكسرها الموسم الجاري بفارق واضح.