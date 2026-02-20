الاتحاد البرازيلي يدافع عن فينيسيوس ويطالب بالعقوبات

وجه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسالة إلى نظيريه الأوروبي «يويفا» والاتحاد الدولي «فيفا» يؤكد فيها ضرورة «تحديد هوية ومعاقبة» أي فرد مذنب بتوجيه إساءات عنصرية إلى الدولي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

وكان فينيسوس أبلغ الحكم فرانسوا ليتكسير، حكم مواجهة ريال مدريد وبنفيكا، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن تعرضه لإساءة عنصرية بعد تسجيله هدفًا، وأشار النادي الملكي لاحقًا إلى الجناح الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا الفريق المضيف، بكونه موضوع الشكوى.

ونفى بريستياني ارتكابه أي إساءة عنصرية، وذلك في منشور له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بينما تحدث ناديه عن «حملة تشهير» ضده.

وفعّل حكم المباراة بروتوكولات مكافحة العنصرية، وأوقف اللعب لمدة 10 دقائق، فيما بدأ «يويفا» تحقيقًا في الحادثة.

وجاء في بيان لاتحاد الكرة البرازيلي، أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نظيريه الدولي والأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المتورطين في قضية العنصرية الجديدة التي ارتكبت ضد فينيسيوس جونيور».

وشدَّد اتحاد الكرة البرازيلي على أنه يتوقع من «فيفا» متابعة القضية، وأن يتخذ «يويفا» جميع الإجراءات اللازمة لتحديد هوية ومعاقبة مرتكبي الإهانات العنصرية.

ووجه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم شكره لـ«فيفا» على بادرة التضامن العلنية التي أبداها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا».

كما أرسل الاتحاد البرازيلي طلبًا رسميًّا إلى «يويفا» لإجراء تحقيق شامل في الأفعال التي تم ارتكابها ضد فينيسيوس جونيور، مع الأخذ في الاعتبار شهادة الضحية والأشخاص الحاضرين «لتحديد هوية ومعاقبة المتورطين في الحادثة بشكل رادع».

وأشار البيان أيضًا إلى أن: «تفعيل البروتوكول أدى لسلسلة من الإساءات العنصرية من قبل بعض المشجعين الحاضرين، الذين وجهوا إهانات عنصرية للاعب البرازيلي وقلّدوا أصوات القرود، كما ورد في الصحف الأوروبية».

وأفادت التقارير بأن تحقيق «يويفا»، الذي يرأسه محقق في الأخلاقيات والانضباط، وأنه قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع للانتهاء منه، ليعني هذا أن فينيسيوس وبريستياني قد يتقابلان مجددًا في إياب الملحق المؤهل إلى دوري الأبطال على ملعب «سانتياجو برنابيو»، الأربعاء المقبل، في ظل استمرار القضية دون حل.