قبل الهلال.. الغامدي يدخل جماعية الاتحاد

عاد فيصل الغامدي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ تعرّضه للإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية، حسبما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة داخل النادي.

وتأتي عودة الغامدي في وقت يسعى فيه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق إلى تعزيز جاهزية عناصر الوسط في الاستحقاقات المقبلة.

وفي السياق ذاته، بدأ صالح الشهري برنامجًا لياقيًا متدرجًا، يهدف الجهاز الفني من خلاله إلى تجهيز اللاعب بدنيًا قبل دخوله التدريبات الجماعية، فيما يعمل الطاقم الطبي على رفع جاهزيته خلال الأيام القليلة المقبلة، مع متابعة دقيقة لحالته لتجنّب أي انتكاسة.

وفي جانب آخر، يواصل الثنائي سعد آل موسى وأحمد الجليدان تنفيذ برنامجيهما التأهيليين داخل مقر النادي، إذ يخضع الأول لجلسات علاجية وتدريبات تقوية، فيما يطبق الثاني مرحلة تأهيل بدني استعدادًا لعودتهما إلى التدريبات في وقت لاحق، وفق الخطة الموضوعة من الجهازين الطبي والفني.

من جهة أخرى، يخضع عبد الرحمن العبود لتدريبات لياقية خاصة بإشراف المعد البدني، في إطار برنامج يستهدف رفع معدله البدني قبل دخوله التدرّج الفني، إذ ينتظر أن تتضح جاهزيته بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل.