أمام ضمك.. زكري لا يعرف الانتصارات

يبحث الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم الجديد، عن انتصاره الأول أمام مضيفه ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وواجه الرجل الشهير باعتماره قبعة لا تسقط عن رأسه، ضمك أكثر من مرة، منذ مغادرته النادي الجنوبي مطلع العام 2021 حين كان يقود الأخدود والخلود دوريًا، وستكون مواجهة أبها هي الرابعة بينهما في بطولة دوري المحترفين.

وخلال 3 مواجهات سابقة دوريًا بين زكري وضمك، تلقى المدرب الجزائري 3 هزائم، في دليل واضح على التفوق للفريق الجنوبي خلال تلك المباريات.

وواجه نور الدين زكري ضمك للمرة الأولى منذ مغادرته تدريبه عام 2024، حين كان يقود فريق الأخدود في بطولة الدوري، إذ انتهت المباراة بانتصار أبناء الجنوب بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ28.

وعاد ضمك ليحقق انتصاره الثاني على فرق زكري في الموسم التالي، حين فاز بنتيجة 2ـ1 على الخلود في الجولة الـ 11، بفضل ثنائية الكاميروني جورج نكودو والجزائري فاروق شافعي.

وفي الدور الثاني تكررت المواجهة بين زكري وضمك ونجح أبناء الجنوب في تكرار انتصارهم بنتيجة 3ـ1، بفضل ثنائية الكاميروني جورج نكودو أيضًا وأضاف الروماني نيكولاي ستانشيو الهدف الثالث للفريق الأحمر الذي كرس عقدته في مواجهة مدربه الذي لم يستطع الفوز عليه منذ مغادرته مقاعد البدلاء في المارد الأحمر.