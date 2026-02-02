حكم مباراة الأخدود والقادسية.. 140 جزائية و1611 بطاقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، إسناد قيادة مواجهة القادسية والأخدود ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن إلى الحكم الروماني هوراتسيو فيسنيك في ظهور يسجل زيارته الثانية للملاعب السعودية.

وسبق للحكم الروماني قيادة مباراة الهلال والفتح في نوفمبر الماضي على ملعب المملكة أرينا، التي انتهت لصالح الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأتي اختيار فيسنيك، المولود في 17 أكتوبر 1989، عطفًا على مسيرته التي انطلقت من الملاعب كلاعب كرة قدم في أكاديمية جامعة كلوج وصولًا إلى نادي سي إف آر كلوج، قبل أن يقرر الاعتزال في سن الـ 19 عام 2009 للتركيز كليًّا على سلك التحكيم بتوجيه من والده الذي كان لاعبًا ومدربًا سابقًا، وقد صقل الحكم موهبته بدراسة أكاديمية في كلية التربية البدنية بجامعة بابيش بولياي بمسقط رأسه كلوج نابوكا.

دخل فيسنيك تاريخ الدوري الروماني من أوسع أبوابه في مارس 2012 حين أدار مباراة أسترا جيورجيو وسي إس ميوفيني، ليصبح أصغر حكم في تاريخ المسابقة بعمر 22 عامًا وأربعة أشهر فقط، وذلك بعد ستة أعوام من نيله الشارات التحكيمية وتدرجه السريع من الدرجة الثالثة إلى دوري الأضواء، وأسندت إليه لاحقًا كبرى المواجهات المحلية مثل ديربي بوخارست الشهير بين إف سي إس بي ودينامو بوخارست، ومواجهات يونيفرسيتاكرايوفا، ما عزَّز من خبرته في التعامل مع المباريات ذات الضغط الجماهيري العالي.

على الصعيد القاري، يمتلك ابن مدينة كلوج نابوكا سجلًا دوليًّا نشطًا، حيث أدار مواجهات بارزة في دوري أبطال أوروبا منها لقاء جيرونا الإسباني وسلوبان براتيسلافا الذي انتهى برباعية، ومباراة ألكمار الهولندي ضد غلطة سراي التركي في الدوري الأوروبي خلال نوفمبر 2024.

وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهته محليًّا في بداياته بسبب ارتباطه السابق بنادي كلوج لاعبًا، إلا أنَّه حافظ على نهج مهني يعتمد على الجاهزية البدنية العالية مقتديًا بمواطنيه أوفيديو هاتيجان وإيستفان كوفاتش.

وتكشف إحصاءات منصة «ترانسفير ماركت» عن صرامة واضحة في قرارات الحكم، صاحب الـ 36 عامًا، إذ أدار 354 مباراة رسمية، أشهر خلالها 1611 بطاقة صفراء، وتحوَّلت 53 منها إلى حمراء، بينما اتخذ قرار الطرد المباشر في 39 مناسبة، واحتسب 140 ركلة جزاء طوال مسيرته المهنية.