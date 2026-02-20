بسبب فينيسيوس.. بنفيكا يفتح التحقيقات

فتح نادي بنفيكا البرتغالي تحقيقًا يستهدف اثنين من مشجعيه ظهَرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي وهما يؤديان حركات تُقلّد القرد، موجَّهة نحو البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، خلال مباراة الفريقين، الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ناطق باسم بنفيكا لوكالة فرانس برس، مؤكدًا ما نشرته الصحافة المحلية، الجمعة، بشأن فتح النادي تحقيقًا بحقهما «إذا كانا منخرطَين في النادي، قد تنتهي الإجراءات بطردهما».

وفي مقطع الفيديو المتداول، خاصة عبر حساب الدولي السابق ريو فرديناند لاعب إنجلترا على منصة «إكس»، يظهر مشجعان يرتديان القميص الأحمر لبنفيكا وهما يحرّكان ذراعيهما بطريقة تُحاكي حركة القردة.

وشهدت المباراة، التي فاز بها ريال مدريد بهدف رائع سجَّله فينيسيوس «1ـ0»، اتهامات بالعنصرية وجّهها اللاعب البرازيلي إلى اللاعب الأرجنتيني لبنفيكا جانلوكا بريستياني، البالغ 20 عامًا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي فتح تحقيق بشأن اتهامات بـ«سلوك تمييزي» من جانب بريستياني، المتهم من قبل فينيسيوس جونيور بأنه نعته بـ«قرد».

ونفى بريستياني هذه الاتهامات عبر حسابه على «إنستجرام»، فيما دافع عنه بنفيكا، مؤكدًا في بيان أنَّ لاعبه «ضحية» لـ«حملة تشويه».